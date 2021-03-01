Суд виніс вирок директору компанії, задіяної в оборудках Курченка

Київський райсуд Одеси під головуванням Геннадія Войтова засудив до 5 років позбавлення волі (умовно) та штрафу обсягом 425 тис. грн, без конфіскації майна, учасницю злочинної схеми бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це йдеться у вироку Київського райсуду Одеси, передає Укрінформ.

"Суд визнав підсудну винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, які зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів), ч. 5 ст. 27 (пособництво вчиненню злочину) та ч.3 ст. 212 (ухилення від сплати податків і зборів) Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання за ознаками ч.1 ст. 255 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі", - йдеться у вироку суду.

Зазначається, що суд також піддав ексдиректорку компанії штрафу обсягом 425 тис грн, позбавив "права займатися діяльністю, пов`язаною з реалізацією нафтопродуктів, строком на 2 роки, без конфіскації майна".

Суд не обрав запобіжний захід підсудній, яку визнано винною у скоєнні низки злочинів, оскільки ексдиректорка компанії підписала 3 червня 2020 року угоду з прокуратурою "про визнання винуватості" у скоєнні злочинів, встановлених при розслідуванні кримінального провадження № 12020160000000516. Зокрема, у співучасті у злочинній організації, складанні завідомо неправдивих офіційних документів, пособництві та зловживанні владою і службовим становищем, а також в ухилянні від сплати податків.

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У рішенні суду констатується, що уродженка Харківської області працювала директором компанії Prosperity Developments S. A., через яку компанії-нерезиденти ввозили нафтопродукти під виглядом транзиту на територію України упродовж 2011-2014 років і продавали їх оптовим покупцям без сплати до держбюджету податків, зборів і платежів та з оформленням підроблених документів про нібито вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

Встановлено, зокрема, що в 2013 році до Південної митниці було подано 55 інвойс-проформ, підписаних директором Prosperity Developments SA, за якими здійснено митне оформлення нафтопродуктів. Товари загальною вартістю 1,8 млрд грн були під митним контролем і мали бути транспортовані за межі митної території України через термінал ТОВ «Лагуна-Рені» у Ренійському порту. Однак насправді нафтопродукти ділки реалізували без сплати податків і зборів на внутрішньому ринку України.

За даними деяких ЗМІ , Київський райсуд визнав винною і виніс вирок ексдиректорці компанії, харків'янці Наталії Фроловій.

Як повідомлялося, судовий процес у справі ексдиректорки компанії Prosperity Developments S. A., причетної до незаконних оборудок Курченка, тривав із червня 2020 року. За даними ГПУ, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко був активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. Його, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній. Із лютого 2014 року Курченко переховується в Росії.