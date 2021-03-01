Цьогоріч програмою «Доступна іпотека 7%» зможуть скористатися щонайменше 5 тисяч сімей - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що впродовж 2021 року державною програмою «Доступна іпотека 7%» зможуть скористатися щонайменше 5 тисяч українських сімей.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні відбулося підписання перших договорів між банками та позичальниками на отримання кредитів за Державною програмою «Доступна іпотека 7%». Протягом 2021 року скористатися Програмою зможуть щонайменше 5 тисяч сімей», - написав міністр, додавши, що це далеко не межа, оскільки за умови попиту і сприятливого ринку держава готова забезпечити право українців на доступне житло і в більших обсягах вже у поточному році.

Марченко відзначив, що програма «Доступна іпотека 7%» дає можливість іпотечного кредитування навіть сім‘ям з відносно невисоким рівнем доходів. Часткову компенсацію % ставки за кредитом погасить держава.

Також, за його словами, предметом іпотеки можуть бути як квартири, так і індивідуальні житлові будинки на первинному та вторинному ринках, введені в експлуатацію з 2018 року. Із розрахунку 50м2 на одного громадянина або сім‘ю з двох осіб, та додатково 20м2 – на кожного наступного члена сім‘ї.

Як нагадав міністр, максимальна сума іпотеки становитиме 2 млн грн, а вартість предмета іпотеки – не більше 2,5 млн грн. Позичальником може стати будь-який повнолітній громадянин держави, вік якого на дату погашення кредиту не повинен перевищувати 70 років.

«Позику можна взяти на строк до 20 років з мінімальною першою сумою внеску 15% вартості предмету іпотеки», - поінформував Марченко і зазначив, що для отримання іпотеки позичальнику достатньо звернутися з пакетом документів у будь-який з банків, які підписали з Фондом розвитку підприємництва договір про участь в програмі.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном.

До державної програми «Доступна іпотека 7%» приєдналися сім банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус банк, ОТП банк, Мегабанк, Кредобанк.

Станом на 1 березня перші родини вже отримали кредити за програмою «Доступна іпотека 7%», заявили в Мінфіні.