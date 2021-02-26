Укргазбанк долучився до держпрограми доступної іпотеки під 7% річних

Укргазбанк і Фонд розвитку підприємництва підписали угоду щодо старту програми «Доступна іпотека 7%».

Про це повідомила пресслужба банку, передає Укрінформ.

"Здешевлення вартості іпотечних кредитів – черговий важливий крок уряду в напрямку забезпечення українців власним житлом... А крім того, програма, без перебільшень, стане вагомим внеском у розвиток економіки, а також посприяє додатковим стимулом для молодих українців лишатися гідно жити на батьківщині. Тож ми щиро поділяємо ініціативу уряду забезпечити українців доступним фінансуванням та підтримкою держави і залюбки долучаємось до цієї програми", - зазначив голова Укргазбанку Андрій Кравець.

Він додав, що Укргазбанк уже отримав "сотні заявок", і висловив переконання, що програма буде користуватися попитом. "Адже люди розуміють, що кредит вигідніший за оренду житла. А головне, що квартира відразу стає власністю позичальника", - зазначив Кравцов.

Голова Укргазбанку нагадав, що у липні 2020 року банк запустив власну іпотечну програму і відтоді активно видає кредити на житло. Загалом за цей час банк видав 500 млн грн кредитів, 60% яких - іпотека до 10% річних.

Зазначається, що у програмі доступної іпотеки під 7% річних можуть брати участь всі охочі - громадяни України, які відповідають вимогам про наявність/відсутність нерухомості і вимогам щодо доходів (місячний дохід сім'ї не має перевищувати десятиразового розміру середньої заробітної плати в регіоні, де розташована нерухомість).

Ця програма дасть змогу людям з відносно невисоким рівнем доходу отримувати житло в кредит з частковою компенсацією відсотків державою. По доступний кредит вже можна звертатися в будь-яке відділення Укргазбанку, додали у фінустанові.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що запуск програми «Доступна іпотека 7%» запланований на 1 березня 2021 року і є першим кроком у реалізації загальної стратегії відновлення іпотечного ринку в Україні. Близько 5000 сімей зможуть скористатися програмою у 2021 році. Плановий портфель іпотечних кредитів у цьому році становить 5 млрд грн. Адміністрування програми покладається на Фонд розвитку підприємництва.

До програми запрошені всі уповноважені банки, що вже співпрацюють у межах програми «Доступні кредити 5-7-9».

Фото: Укргазбанк