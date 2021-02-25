Федоров обіцяє не допустити блокування в Україні сервісу для вебхостингу ІТ-проєктів GitHub Gist

Міністерство цифрової трансформації України не дасть заблокувати розділ сервісу для вебхостингу ІТ-проєктів GitHub gist.github.com.

Як передає Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

"Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist", - написав він.

Федоров також анонсував спільну заяву Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури та інформаційної політики й Мінцифри найближчим часом.

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Як повідомлялося, Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про блокування 426 сайтів, серед яких підрозділ сайту GitHub gist.github.com.

GitHub це один із найбільших вебсервісів для хостингу IT-проєктів та їх спільної розробки