Федоров обіцяє не допустити блокування в Україні сервісу для вебхостингу ІТ-проєктів GitHub Gist
Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України не дасть заблокувати розділ сервісу для вебхостингу ІТ-проєктів GitHub gist.github.com.
Як передає Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.
"Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist", - написав він.
Федоров також анонсував спільну заяву Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури та інформаційної політики й Мінцифри найближчим часом.
Як повідомлялося, Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про блокування 426 сайтів, серед яких підрозділ сайту GitHub gist.github.com.
GitHub це один із найбільших вебсервісів для хостингу IT-проєктів та їх спільної розробки