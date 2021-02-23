Укрпошта цьогоріч планує оцифрувати 100% послуг

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" у 2021 році планує оцифрувати всі свої послуги.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"Національний оператор поштового зв'язку Укрпошта поставив амбітне завдання - протягом цього року 100% цифровізації послуг", - розповів Криклій.

Він додав, що цифровізація буде здійснена за участі міжнародних партнерів.

Читайте також: Криклій анонсував цифрові рішення в інфраструктурних проєктах

Міністр нагадав, що у 2021 році Укрпошта також запустить 2000 мобільних пересувних відделень, що працюватимуть по всій країні.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укрпошта запустила 500 мобільних пересувних відділень.