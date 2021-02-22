Експерт прогнозує збереження поточної динаміки курсу долара

Цього тижня очікується збереження поточної динаміки курсу долара до гривні на міжбанку при збереженні курсів на готівковому ринку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є у розпорядженні Укрінформу.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,80 грн, а готівковий долар в банках залишиться поблизу 27,85 / 28,00 грн", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано. Гривня торгувалася у вузькому діапазоні 27,80-27,95. Загальне коливання гривні склало 25 копійок за тиждень.

З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, залишився на рівні в 27,84. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», протягом цього часу знизилися з 27,93 / 27,94 до 27,90 / 27,91.