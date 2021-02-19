Bitcoin перетнув позначку $53 тисячі

Ринкова вартість криптовалюти Bitcoin сягнула 956 мільярдів доларів: ціна пройшла позначку у 53 тисячі доларів та продовжує зростати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Найбільш поширена криптовалюта від початку 2021 року додала у вартості 415 мільярдів та наближається до трильйона доларів капіталізації.

Станом на 17:29 за Києвом котирування Bitcoin перетнули позначку у 53 тисячі доларів та встановили новий рекорд у 53 553 доларів. Наразі ціна продовжує зростати.

Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.