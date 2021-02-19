Справа компаній Суркісів: ПриватБанк наполягає на відводі двох експертів

ПриватБанк наполягає на відводі від розгляду справи “компаній Суркісів” двох експертів, сумніваючись у неупередженості їхніх висновків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

ПриватБанк подає заяву про відвід від розгляду справи № 757/7499/17 про оскарження ухвали (про забезпечення позову компаній нерезидентів, пов’язаних с братами Суркісами) направленої на фактичне стягнення з державного банку майже 10 млрд грн ($350 млн), двох експертів з питань права, які надали свої висновки на запит Верховного Суду.

ПриватБанк також звернувся до Науково-консультативної ради при ВС із запитом на офіційну публікацію таких висновків.

Як повідомили у банку, один з висновків був підготовлений завідуючим кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гусаровим К.В., який в цій же справі надавав висновки на замовлення позивачів, а отже взагалі не мав права висловлювати свою позицію на запит суду, як член Науково-консультативної ради при Верховному Суді в силу прямої законодавчої заборони.

Крім того, інший тотожний висновок про необхідність закриття касаційного провадження був підготовлений доцентом цієї ж кафедри Сібільовим Д.М., який знаходиться в прямій трудовій залежності від свого керівника Гусарова К.В. та є разом з ним помічником-консультантом народного депутата України Лукашева О.А., що, на думку банка, може свідчити про наявність ознак упередженості при підготовці висновку.

Як повідомляв Укрінформ, ПриватБанк звернувся до Верховного Суду України із заявою про відвід від розгляду цієї справи головуючого судді Погрібного за ініціативою якого до матеріалів справи було додано висновки Науково-консультативної ради при ВС, що зводяться до необхідності закриття касаційного провадження та залишення в силі ухвали Печерського районного суду м. Києва без надання оцінки щодо її законності.