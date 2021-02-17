В Україні торік поменшало банкоматів, натомість зросла кількість POS-терміналів - НБУ

У 2020 році кількість банкоматів зменшилась на 1175 штук, та становила на кінець грудня 34,8 тисячі штук.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в черговому "Огляді банківського сектору", опублікованому Національним банком.

Зазначається, що приріст кількості POS-терміналів у IV кварталі відбувся завдяки ПриватБанку (+7,4 тис) та іншим держбанках (+3,6 тис. терміналів).

Кількість банкоматів невпинно скорочується: у 2020 році банки вилучили зі своєї мережі 1175 банкоматів. Окрім цього, у IV кварталі державні та іноземні банки закрили 205 філіалів (найбільше Ощадбанк - 94). Найбільше філіалів відкрив Укргазбанк (7).

За 2020 рік кількість відділень банків зменшилась на 868 одиниць, найбільше у Дніпропетровській області (71). У ІV кварталі банки, за винятком приватних, продовжили звільняти працівників: найбільше – іноземні банки. За 2020 рік чисельність штатних працівників зменшилася на 5 тис. осіб.

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Як відомо, прибуток банківського сектору за 2020 рік був майже на третину меншим, ніж у 2019 році, і становив 41,3 млрд грн. Більше половини сукупного результату прибуткових банків сформував Приватбанк. У 2020 році, як і в 2019 році, 8 фінустанов були збитковими.