Wi-Fi у поїздах: пілотний проєкт планують почати з Інтерсіті «Київ-Харків»

АТ "Укрзалізниця" планує запровадити пілотний проєкт щодо приєднання до Wi-Fi в Інтерсіті "Київ-Харків".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

"Як пілотний проєкт планується впровадження Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті+ на напрямку Київ — Харків. Опрацьовується концепція, яка буде масштабуватись на всі напрямки слідування потягів, з вирішенням головної проблеми — покриття сліпих зон", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що якщо проєкт буде успішним, то запровадять Wi-Fi у всіх поїздах протягом шляху курсування поїздів територією України.

Директор з питань інформаційних технологій АТ «Укрзалізниця» Володимир Рєзнік зауважив, що вже багато років йде мова про якісний доступ до інтернету у поїздах і завдання УЗ — створити якісний сервіс у пасажирських поїздах.

Також він розповів, що наразі Укрзалізниця у співпраці із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні дійсно забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.