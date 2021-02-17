Виробництво яєць в Україні зменшилося на 16,3% — Держстат

За січень 2021 року виробництво яєць в Україні зменшилося на 16,3% порівняно із січнем 2020 року, до 1,02 млрд штук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень 2021 року в Україні було одержано 1,02 млрд яєць свійської птиці (на 16,3% менше, ніж за січень 2020 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства одержали 656,6 млн яєць (на 23,0% менше), господарства населення — 361,7 млн (на 0,4% менше).

Найбільше яєць за минулий місяць одержали у Київській області – 265,8 млн штук (на 12,9% менше, ніж за січень 2020 року), на другому місці – Хмельницька (65,2 млн штук; на 11,6% більше), на третьому – Дніпропетровська (62,1 млн штук; на 1,5% більше) області.

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Найменші обсяги виробництва яєць за січень 2021 року продемонстрували Луганська (5,7 млн штук; на 16,3% більше, ніж за січень 2020 року), Одеська (7,7 млн штук; на 21,4% менше) та Волинська (8,3 млн штук; на 1,2% більше) області.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні 2020 року в Україні було одержано на 7,4% більше яєць свійської птиці, ніж за січень 2019 року.