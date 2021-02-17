Фонд гарантування відновлює виплати вкладникам Банку Велес

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 23 лютого продовжує виплати гарантованого відшкодування вкладникам АТ "Банк Велес".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

З 23 лютого 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплати гарантованого відшкодування вкладникам АТ «Банк Велес» за договорами банківського вкладу та банківського рахунку (включаючи карткові рахунки) в межах 200 тис. грн. Відшкодування коштів проводиться через відділення банків-агентів ФГВФО, підключених до автоматизованої системи виплат Фонду.

Це стало можливим після відновлення ФГВФО контролю над цим банком та поновлення запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про перебування АТ «Банк Велес» в процедурі припинення під контролем уповноваженої особи, якій Фонд делегував свої повноваження ліквідатора банку.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Велес" за здійснення ризикової діяльності, систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (згідно зі статтею 73 та 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність").