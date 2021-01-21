ФГВФО затвердив реєстр вимог кредиторів банку «Аркада» на 621 мільйон

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердив реєстр акцептованих вимог кредиторів банку «Аркада» на загальну суму понад 621 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

У січні 2021 року Фонд гарантування вкладів затвердив реєстр акцептованих вимог кредиторів банку «Аркада» на загальну суму понад 621 млн грн. Із них 286 млн грн – це сума гарантованого відшкодування, 43 млн грн – кошти фізичних осіб, що перевищують гарантовані 200 тис. грн. У сьомій черзі вимоги юридичних осіб на загальну суму 270 млн грн. Задовольняти вимоги кредиторів Фонд гарантування буде за рахунок управління активами банку та їх продажу.

У понеділок, 18 січня, рішенням виконавчої дирекції Фонду також було затверджено ліквідаційну масу АТ АКБ «Аркада», яку незалежні суб’єкти оціночної діяльності оцінили в 1,3 млрд грн. Майже 84% цієї суми (1,1 млрд грн) вартість нерухомості. Зокрема, на балансі банку перебуває понад 200 га землі для будівництва та ведення сільського господарства у передмісті Києва: м. Буча, м. Бровари та с. Михайлівка-Рубежівка, - продаж яких почнеться уже навесні.

Основний актив банку – це будівля колишнього головного офісу у центрі Києва на вул. Ольгинській та земельна ділянка під нею. Напередодні визнання банку неплатоспроможним було вчинено спробу незаконного виведення цих активів з балансу банку. І саме від їх повернення, наголошують у ФГВФО, залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку. Адже оціночна вартість цих активів перевищує 770 млн грн, що становить майже 60% вартості усіх активів банку.

Основною причиною визнання банку «Аркада» неплатоспроможним, зазначають у Фонді, було незаконне виведення цих активів із власності банку. У вересні 2019 року банк передав в іпотеку під забезпечення зобов’язань пов’язаної компаніїї – ТОВ «Будеволюція» – свій головний офіс та земельну ділянку.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії у АТ АКБ "Аркада" та його ліквідацію. Раніше, 25 серпня 2020 року, правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.