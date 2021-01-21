ФГВФО затвердив реєстр вимог кредиторів банку «Аркада» на 621 мільйон

ФГВФО затвердив реєстр вимог кредиторів банку «Аркада» на 621 мільйон

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Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердив реєстр акцептованих вимог кредиторів банку «Аркада» на загальну суму понад 621 млн грн. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

У січні 2021 року Фонд гарантування вкладів затвердив реєстр акцептованих вимог кредиторів банку «Аркада» на загальну суму понад 621 млн грн. Із них 286 млн грн – це сума гарантованого відшкодування, 43 млн грн – кошти фізичних осіб, що перевищують гарантовані 200 тис. грн. У сьомій черзі вимоги юридичних осіб на загальну суму 270 млн грн. Задовольняти вимоги кредиторів Фонд гарантування буде за рахунок управління активами банку та їх продажу.

У понеділок, 18 січня, рішенням виконавчої дирекції Фонду також було затверджено ліквідаційну масу АТ АКБ «Аркада», яку незалежні суб’єкти оціночної діяльності оцінили в 1,3 млрд грн. Майже 84% цієї суми (1,1 млрд грн) вартість нерухомості. Зокрема, на балансі банку перебуває понад 200 га землі для будівництва та ведення сільського господарства у передмісті Києва: м. Буча, м. Бровари та с. Михайлівка-Рубежівка, - продаж яких почнеться уже навесні.

Основний актив банку – це будівля колишнього головного офісу у центрі Києва на вул. Ольгинській та земельна ділянка під нею. Напередодні визнання банку неплатоспроможним було вчинено спробу незаконного виведення цих активів з балансу банку. І саме від їх повернення, наголошують у ФГВФО, залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку. Адже оціночна вартість цих активів перевищує 770 млн грн, що становить майже 60% вартості усіх активів банку.

Основною причиною визнання банку «Аркада» неплатоспроможним, зазначають у Фонді, було незаконне виведення цих активів із власності банку. У вересні 2019 року банк передав в іпотеку під забезпечення зобов’язань пов’язаної компаніїї – ТОВ «Будеволюція» – свій головний офіс та земельну ділянку.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії у АТ АКБ "Аркада" та його ліквідацію. Раніше, 25 серпня 2020 року, правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

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