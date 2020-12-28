Фонд гарантування спростив умови реструктуризації кредитів для вкладників банку «Аркада»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) спростив умови реструктуризації іпотечних кредитів для вкладників банку «Аркада».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Ми запропонували всім боржникам за іпотеками, фізичним особам, провести реструктуризацію боргів і навіть адаптували нашу програму до ситуації з банком «Аркада». Зокрема, ми подовжили можливі строки реструктуризації, а також зменшили авансовий внесок до 5% за кредитами, забезпеченими майновими правами на майбутнє житло», - розповіла заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Серед основних змін до «Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема такі:

подовження періоду реструктуризації на строк до 7 років;

можливість збільшити забезпечення кредитного зобов’язання при проведенні реструктуризації за рахунок прийняття у забезпечення додаткового нерухомого майна.

Також при погашенні боргу за кредитним договором не застосовуватиметься неустойка, право на яку виникло до проведення реструктуризації. Окрім цього використовуватиметься диференційований підхід до розміру авансового платежу при проведенні реструктуризації в залежності від виду майна, яке є предметом іпотеки. Зокрема, для майнових прав на нерухомість, в тому числі в недобудовах, він становитиме 5%, встановлення розміру мінімального платежу на період реструктуризації – 2000 грн.

Як повідомлялося, майже 200 позичальників АТ АКБ «Аркада» уже висловили бажання скористатися програмою реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб.

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.