Укрзалізниця розробляє новий додаток для купівлі е-квитків

АТ "Укрзалізниця" працює над створенням нового застосунку для купівлі електронних квитків на поїзди, який стане доступний для пасажирів уже цього року.

Про це заявив директор з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік, повідомляється на сайті УЗ.

"Ми прагнемо максимально діджиталізувати всі сервіси для наших клієнтів. Наразі виконуємо роботи з розробки нового застосунку для купівлі квитків. За його допомогою можна буде зручно замовити через персональний гаджет квитки на поїзд та супутні послуги, перелік яких будемо розширювати", — зазначив Рєзнік.

Крім звичайних квитків, за допомогою застосунку можна буде купити проїзні документи для пільгових категорій пасажирів.

Новий застосунок буде доступний для гаджетів, які працюють на операційних системах Android та iOS. Крім того, компанія планує замінити дорогі пристрої, які наразі використовуються для контролю та валідації електронних квитків, на звичайні смартфони.

"Звичайний смартфон дозволяє зчитувати QR-код, за допомогою якого підтверджується легітимність квитка та відбувається контроль пасажирів поїзда. При цьому звичайний смартфон у рази дешевший за мобільні термінали контролю документів, які наразі використовуються в поїздах. Для валідації електронних квитків уже розроблено відповідний мобільний додаток для операційної системи Android, який наразі проходить тестування в реальному його використанні", — зазначив Рєзнік.

В УЗ також повідомляють, що з початку 2021 року онлайн було придбано 2 млн квитків, це 74 % від загального обсягу реалізованих проїзних документів.

Як повідомлялося, 12 січня Укрзалізниця у співпраці з Visa запустила перший власний чат-бот у Viber та Telegram з функцією прямого продажу квитків. Для замовлення доступні квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їх розклад, а також замовлення харчування під час поїздки, повернення придбаних квитків, інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін.