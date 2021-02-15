Експерти прогнозують ріст курсу долара цього тижня

На поточному тижні очікується зростання курсу долара до гривні, готівковий долар у банках торгуватиметься близько 28,0/28,3 грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в тижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках буде торгуватися поблизу 28,0/28,3 грн", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помітно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,1%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,77 до 27,84 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 27,64/27,66 до 27,94/27,96 (+1,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 27,64/27,86 до 27,82/28,07 (+0,7% / +0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою розширився з 0,8% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу порівняно з покупкою.

Експерт пояснює, що причиною розвороту гривні від зміцнення до зниження є раунд переговорів з МВФ, який завершився невдачею. Новий раунд переговорів може розпочатися не раніше березня, і, відповідно, нові транші кредиту, за найсприятливішого результату, можуть надійти не раніше літа.

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Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду 12 лютого завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалене. У період з 21 по 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів і реформ, що є частиною підтриманої угодою стенд-бай програми дій влади. Дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком, поліпшенні законодавчої та регулятивної підстави банківського нагляду і фінансового оздоровлення, заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі, а також законодавчих ініціативах щодо відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, також дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики.