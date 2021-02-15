Експерти прогнозують ріст курсу долара цього тижня
Як передає Укрінформ, про це йдеться в тижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.
"Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках буде торгуватися поблизу 28,0/28,3 грн", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помітно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,1%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,77 до 27,84 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 27,64/27,66 до 27,94/27,96 (+1,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 27,64/27,86 до 27,82/28,07 (+0,7% / +0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою розширився з 0,8% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу порівняно з покупкою.
Експерт пояснює, що причиною розвороту гривні від зміцнення до зниження є раунд переговорів з МВФ, який завершився невдачею. Новий раунд переговорів може розпочатися не раніше березня, і, відповідно, нові транші кредиту, за найсприятливішого результату, можуть надійти не раніше літа.
Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду 12 лютого завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалене. У період з 21 по 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів і реформ, що є частиною підтриманої угодою стенд-бай програми дій влади. Дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком, поліпшенні законодавчої та регулятивної підстави банківського нагляду і фінансового оздоровлення, заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі, а також законодавчих ініціативах щодо відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, також дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики.