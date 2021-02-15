Частка держави у держбанках до 2025 року має зменшитися до 25% - Мінфін

У Міністерстві фінансів очікують, що до 2025 року частка держави у державних банках має зменшитися до 25%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

Відповідно до оновлених Засад стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи) (Засад), розроблених Мінфіном у співпраці з міжнародними партнерами, схвалених урядом України 2 вересня 2020 року, очікується, що: частка непрацюючих активів у банках державного сектору знизиться до рівня менш, ніж 20% від загального обсягу активів; частка держави в державних банках має зменшитись до 25% до 2025 року.

Основними пріоритетами Засад є: впровадження стратегій для кожного банку державного сектору, захист та підтримка реалізації реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпечення необхідного рівня підзвітності; зменшення частки непрацюючих активів на балансах; скорочення експозиції держави та державних підприємств в банках державного сектору.

Засадами визначено бізнес-моделі окремо по кожному банку державного сектору: АТ КБ «ПриватБанк» – провідний роздрібний банк в Україні, який має сильну позицію в МСБ (малий і середній бізнес); АТ «Ощадбанк» – універсальний банк, що обслуговує роздрібний сектор, МСБ, та корпоративних клієнтів у всіх сегментах ринку; АТ «Укрексімбанк» – переважно корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковою присутністю в роздрібному секторі; АБ «Укргазбанк» – займає провідну ринкову позицію в галузі екологічного банкінгу, орієнтований на фінансування корпоративних клієнтів з присутністю в МСБ та роздрібному секторі.

Зазначається, що оновлені Засади мають стати підґрунтям для перегляду та актуалізації стратегій банків державного сектору, що мають бути розроблені на підставі затверджених основних напрямів діяльності, визначених Урядом для кожного банку.

На сьогодні в банківській системі України функціонує чотири банки державного сектору – АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «ПриватБанк» та АБ «Укргазбанк». Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» єдиним акціонером державного банку є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України, який також виконує функції вищого органу управління державного банку. АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «ПриватБанк» 100% належать державі, АБ «Укргазбанк» – на 94,94%.