НБУ оновив правила розрахунку вартості споживчих кредитів

Національний банк затвердив оновлені правила розрахунку небанківськими установами ключових показників вартості споживчого кредиту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ці показники повинні включати усі витрати споживача, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. Аналогічні правила вже працюють для банків. У такий спосіб споживач ще до підписання договору отримає повну, точну та достовірну інформацію про реальну річну ставку та загальну вартість кредиту в будь-якого кредитодавця – і банку, і небанківської фінустанови. Це дозволить споживачу з легкістю порівнювати пропозиції банків та небанківських фінансових установ і ухвалювати обґрунтовані рішення про користування споживчим кредитом.

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Фінустанови та банки будуть керуватися єдиними підходами до розрахунку цих показників, а також відображення їх в рекламі, на офіційних вебсайтах, в місцях надання послуг споживачам та в паспорті споживчого кредиту. Крім цього, споживач отримає детальну інформацію про вартість споживчого кредиту в розрізі дат та сум платежів в стандартизованій формі графіку платежів – обов’язковому додатку до паспорту споживчого кредиту та договору.

Зазначені вимоги були затверджені постановою правління Національного банку України №16 від 11 лютого 2021 року "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит". Небанківські фінансові установи мають до 13 травня 2021 року привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.