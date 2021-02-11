Серіал про фінансову грамотність запустили ще на одній платформі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що освітній серіал містить 20 серій і охоплює такі теми: вибір правової форми підприємства та податкової системи; виручка; операційні витрати; EBITDA підприємства та чому вона важлива; операційний прибуток та чистий прибуток, і як їх рахувати; чим відрізняються прибуток і гроші; чому прибуток не дорівнює грошам і що таке «касові розриви»; баланс і чому він важливий; навіщо потрібна фінмодель та її різні сценарії; точка беззбитковості.
Підготовка освітнього серіалу стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів в рамках чотирирічного проєкту IFC «Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні», який реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF).
Як повідомляв Укрінформ, серіал "Фінансова грамотність для підприємців" бул презентований 31 липня 2020 року.