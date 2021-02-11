Серіал про фінансову грамотність запустили ще на одній платформі

Міністерство цифрової трансформації опублікувало на платформі Дія.Цифрова освіта серіал «Фінансова грамотність для підприємців», який до цього був доступний лише на платформі Дія.Бізнес.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що освітній серіал містить 20 серій і охоплює такі теми: вибір правової форми підприємства та податкової системи; виручка; операційні витрати; EBITDA підприємства та чому вона важлива; операційний прибуток та чистий прибуток, і як їх рахувати; чим відрізняються прибуток і гроші; чому прибуток не дорівнює грошам і що таке «касові розриви»; баланс і чому він важливий; навіщо потрібна фінмодель та її різні сценарії; точка беззбитковості.

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Підготовка освітнього серіалу стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів в рамках чотирирічного проєкту IFC «Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні», який реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF).

Як повідомляв Укрінформ, серіал "Фінансова грамотність для підприємців" бул презентований 31 липня 2020 року.