Данилишин пояснив, що заважає вирішити проблему непрацюючих кредитів в українських банках

Врегулюванню проблеми непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках заважає відсутність в Україні ефективного ринку проблемної заборгованості.

Як передає Укрінформ, про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"Перешкодою для прискорення врегулювання непрацюючих кредитів українськими банками є відсутність в Україні ефективного ринку проблемної заборгованості. В результаті – найбільш поширеним інструментом врегулювання NPL залишається їх списання за рахунок резервів (передусім, державними банками)", - написав Данилишин.

Він нагадав, що за 2020 рік обсяг непрацюючих кредитів у банківській системі знизився на 100,5 млрд грн. Це дозволило знизити частку проблемних активів в активах банків до 41%, яка, хоч і залишається найвищою з-поміж країн Європи, але стала майже на третину меншою від свого максимального значення у 2017 році (58%).

Найвищий обсяг проблемної заборгованості продовжує зберігатися на балансах державних банків (310,2 млрд грн або 57,4% від кредитного портфелю). Обсяг непрацюючих кредитів банків з іноземним капіталом та приватним українським капіталом становить 95,9 та 24,0 млрд грн, відповідно.

"Враховуючи дію тимчасових заходів Національного банку із пом’якшення вимог до оцінки банками ризиків за активними операціями, поточні дані можуть не повною мірою відображати реальний стан якості кредитних портфелів банків. А тому, на мою думку, Національний банк має поступово та обережно переглядати відповідні нормативно-правові акти з банківського регулювання, щоб зберегти стійкість банківського сектору до наслідків коронакризи", - зазначив Данилишин.

З його слів, обсяг працюючих кредитів банків відновився лише до рівня початку 2019 року. Так, обсяг працюючих кредитів банківського сектору зріс у 2020 році на 9,2% або на 52,4 млрд грн, у тому числі корпоративних кредитів – на 8,5% або на 33,1 млрд грн. Обсяги працюючих кредитів фізичним особам зросли у 2020 році на 6,4% або на 9,0 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках знизилася з 48,4% (на 1 січня 2020 року) до 41% (на 1 січня 2021 року). За 2019 рік обсяг проблемних кредитів в українських банках вперше за останні роки впав нижче рівня 50%.