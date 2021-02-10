Ексголові правління банку «Аркада» висунули підозру в розтраті 22,7 мільйона

Колишньому голові правління одного з банків за фактом розтрати 22,7 млн грн оголосили підозру.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Ексголова правління, будучи бенефіціарним власником банку, з використанням пов’язаних з банком двох юридичних осіб організував та налагодив механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фондів фінансування будівництва. За умовами акції вартість квадратного метра площі квартири становила від 169,75 до 190,55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями.

У зв’язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 млн грн, що в 10 разів перевищує суму інвестованих ними коштів.

Наразі прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Прокуратура не називає ні прізвища підозрюваного, ні назви банку, але з власних джерел агентству стало відомо, що йдеться про ексголову правління банку "Аркада".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Печерського Управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня, правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня.