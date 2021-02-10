Twitter заробив $1,29 мільярда за останній квартал 2020 року

Платформа соціальних повідомлень Twitter заявила про рекордні доходи за останній квартал 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Виручка платформи за цей період зросла на 28% до 1,29 млрд доларів у порівнянні з останнім кварталом 2019 року.

Генеральний директор компанії назвав 2020 рік «незвичайним роком» для платформи.

Як зазначає видання, результати Twitter за четвертий квартал минулого року перевершили очікування аналітиків по прибутку й виручці, але не виправдали їх по зростанню числа користувачів.