Україна вперше на законодавчому рівні визначає поняття економічної безпеки - Мінекономіки

Стратегія економічної безпеки має стати ключовим документом для формування державної політики у сфері забезпечення економічного суверенітету.

Про це розповіла заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді під час обговорення проєкту Стратегії економічної безпеки до 2025 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Ми вперше на законодавчому рівні визначили саме поняття економічної безпеки, а також основні економічні виклики та загрози для безпеки України та шляхи їх подолання», - сказала Панаіотіді.

Зазначається, що стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки.

У документі дано детальну оцінку стану економічної безпеки та ідентифіковано загрози за основними складовими економічної безпеки – фінансовою, виробничою, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, макроекономічною.

У Мінекономіки переконані, що реалізація стратегії дозволить запровадити прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну системну оцінку стану економічної безпеки, а також підвищить політичну відповідальність за її результати.

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Нині проєкт стратегії перебуває на правовій експертизі в Мін’юсті та антикорупційній експертизі в НАЗК, одночасно триває електронне публічне обговорення. Ознайомитись із документом можна за посиланням.

Проєкт Стратегії економічної безпеки розроблений на виконання Стратегії національної безпеки України "Безпека людини - безпека країни", затвердженої указом Президента України від 14 вересня 2020 року №392.