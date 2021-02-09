В Украерорусі повідомили про зменшення авіатрафіку в січні на 54,2%

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням 9 842 рейсів у січні 2021 року. Це на 54,2% менше порівняно з обсягом польотів у січні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Украероруху.

За перший місяць року було виконано 1 356 польотів на внутрішніх рейсах – (менше на 23,9% порівняно з січнем 2020 року), 4 624 міжнародних рейсів (-59,9%) і 3 862 транзитних (-52,8%).

Українські авіакомпанії виконали 2 988 рейсів (на 54,6% менше, ніж у січні минулого року), іноземні авіакомпанії – 6 854 рейси (-54,1%).

У профільному відомстві зауважили, що тенденція обсягу авіатрафіку в Україні за перший місяць поточного року істотно не змінилась, але має всі підстави покращуватися із наближенням сезону літної навігації, що розпочнеться з 31 березня.

«Передусім, розраховуємо на стабілізацію пандемічної ситуації у світі. Після активної вакцинації громадян уряди почнуть скасовувати обмеження на перетин кордонів, підвищиться мобільність населення, і як результат – попит на авіаперевезення, отже почнеться відновлення розкладів польотів авіакомпаній. А це означає, що й наше підприємство поступово повертатиметься до нормального режиму роботи», - зазначив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Він також зауважив, що сподівається на активний сезон літньої навігації для українських перевізників та інтенсифікацію польотів за європейськими напрямками.

В Украероруху передбачають, що значну роль у відновленні авіатрафіку відіграватимуть так звані цифрові паспорти вакцинації та тестувань. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) за підтримки урядів країн світу працює над розробкою IATA Travel Pass – мобільного додатку, який допоможе пасажирам зручно та безпечно подорожувати відповідно до вимог урядів щодо тестувань на COVID-19 або щеплень. А деякі країни, як Кіпр та Грузія, вже заявили про скасування обмежень на перетин свого кордону за наявності відмітки про вакцинування.