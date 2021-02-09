У СБУ прокоментували обшуки в АрселорМіттал

Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Так у пресслужбі СБУ кореспонденту Укрінформу прокоментували інформацію щодо обшуків на «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Перевіряється інформація про умисне заниження менеджментом товариства податкового зобов’язання з рентної плати за користування надрами. За попередньою версією слідства, це призвело до ненадходження до держбюджету України коштів в особливо великих розмірах ‒ 2,2 млрд грн», - йдеться у відповіді агентству.

Для встановлення істини у межах кримінального провадження призначено комплексну судову експертизу, додали в СБУ. Її проведення доручено експертам харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса. Під час досудового розслідування, за клопотанням експертів, для доступу до дослідження зразків було отримано ухвали суду. Вони передбачають дозвіл на проведення оглядів адміністративних будівель та виробничих потужностей, складських приміщень товариства. Для відбору зразків рудного матеріалу та дослідження технологічних операцій, які входять до технологічного циклу, співробітники СБ України за участі спеціаліста НАН України проводять необхідні огляди. Досудове розслідування триває.

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Як повідомлялося, у деяких українських ЗМІ була поширена інформація про те, що 13 жовтня Шевченківський районний суд м. Київ ухвалив рішення надати дозвіл Службі безпеки України на проведення обшуку в «АрселорМіттал Кривий Ріг». Правоохоронці звинувачують «АрселорМіттал Кривий Ріг» в ухиленні від сплати податків і заниженні обов'язкових платежів за землю у 2015-2019 рр. Компанія категорично відкидає ці звинувачення.

Компанію ArcelorMittal утворено у 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.