ДТЕК повернув державі «Добропіллявугілля»

ДТЕК передав управління шахтами об’єднання «Добропіллявугілля» новоствореному державному підприємству «Добропіллявугілля-видобуток».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

"25 січня, як передбачено постановою КМУ №1215, було завершено процес повернення шахт Добропіллявугілля з оренди ДТЕК в управління державою. Відповідні акти підписали новостворене державне підприємство «Добропіллявугілля-видобуток», Фонд державного майна України та ДТЕК Добропіллявугілля", - йдеться в повідомленні.

У компанії стверджують, що ДТЕК закрив всі зобов’язання перед державою, в тому числі погасив заборгованість за оренду, яка сформувалась у 2020 році через енергетичну кризу та вимушену зупинку підприємства.

Зазначається, що персонал ДТЕК Добропіллявугілля у повному обсязі працевлаштований в ДП «Добропіллявугілля-видобуток», що дозволило держпідприємству вже з 26 січня 2021 почати видобуток вугілля.

Як повідомлялося, навесні 2020 року ДТЕК зупинив шахти об’єднання на 3,5 місяці, пояснюючи це незатребуваністю українського вугілля. У результаті на підприємстві сформувалися борги обсягом 230,7 млн грн, включаючи пеню.

Домовленість припинити договір оренди шахт Добропіллявугілля була досягнута в результаті рішення Кабінету Міністрів про створення вертикально-інтегрованої компанії за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств. Цілісний майновий комплекс «Добропіллявугілля» знаходився в оренді ДТЕК з 2010 року.