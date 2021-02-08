Поточного тижня гривня може трохи зміцнитися - експерт

На поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні, на міжбанку долар може торгуватися близько 27,5 грн, а готівковий долар - 27,4/27,6 грн.

Про це повідомляє в щотижневому прогнозі компанія "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках торгуватиметься близько 27,4/27,6 грн", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,3%, поновивши мінімум з 16 грудня.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,13 до 27,77 грн (-1,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 28,01/28,04 до 27,69/27,71 (-1,1%/- 1,2%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,99/28,18 до 27,68/27,91 (-1,1% /- 0,9%).

За даними НБУ, інтервенції Нацбанку з купівлі валюти на міжбанку минулого тижня становили $ 90 млн. При цьому Нацбанк не проводив інтервенції з продажу валюти третій тиждень поспіль. В останні два тижні січня міжбанківський валютний ринок був збалансований, тому НБУ не виходив з інтервенціями.

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Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку валюти на $130 млн і продав на $20 млн. Таким чином, чиста купівля валюти становила 110 млн.

Валютні резерви НБУ на 1 лютого становили $28,821 млрд.

Протягом 2020 року НБУ купив на міжбанку валюти на $4,93 млрд і продав на $3,89 млрд. Минулого року чиста купівля валюти становила $1,038 млрд.