Нацбанк не дозволив Тігіпку купити Промінвестбанк

Національний банк України не погодив купівлю понад 99% акцій АТ «Промінвестбанк» Сергієм Тігіпко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України не погодив угоду з опосередкованого придбання понад 99% акцій Промінвестбанку Сергієм Тігіпком», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення 5 лютого 2021 року ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. Рішення прийняте за результатами всебічного аналізу пакета документів та з огляду на проблемні питання діяльності Промінвестбанку.

Як повідомляв Укрінформ, Стокгольмський арбітраж заборонив Міністерству юстиції України примусовий продаж 99,77% акцій Промінвестбанку до вирішення арбітражем питання, чи порушує зазначена реалізація акцій норми міжнародного права.

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Однак Верховний суд України погодився з висновком Київського апеляційного суду, що виконання згаданого арбітражного рішення про вжиття забезпечувальних заходів призвело б до зупинення виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі від 2 травня 2018 року. Цим рішенням було задоволено позов низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами, щодо стягнення з Росії 159 млн дол. як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в Криму після анексії РФ.

У березні 2020 року 99,77% Промінвестбанку продали за 268,7 млн грн на біржі ПФТС. Переможцем аукціону стала компанія «Фортіфай», яку пізніше вирішив купити бізнесмен і банкір Сергій Тігіпко.