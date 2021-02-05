Вкладники банку «Аркада» вже отримали понад 184 мільйони гарантованого відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада» уже понад 184 млн грн гарантованого відшкодування

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що вкладникам АТ АКБ «АРКАДА» вже виплатили понад 184 млн грн і це становить 71,1% загальної суми виплат гарантованого відшкодування за вкладами, які не перевищують 200000 грн та повністю гарантовані державою.

Як повідомляв Укрінформ, із вересня 2020 року Фонд розпочав виплати коштів вкладникам банку «Аркада» за договорами банківського рахунку та договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до введення в установу тимчасової адміністрації. А з 29 вересня 2020 року Фонд перейшов до виплат за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення їх строку дії.

Фонд гарантування продовжує процедуру ліквідації банку «Аркада», яка була розпочата 25 вересня 2020 року та триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

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Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі рішення Національного банку України від 25 серпня 2020 року. Майже 90% вкладників банку «Аркада» отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом суму в 200 000 грн.

Задоволення вимог кредиторів Фонд здійснюватиме за рахунок коштів, отриманих від управління та продажу активів банку.