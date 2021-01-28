Фонд гарантування у березні розпочне продаж земельних ділянок банку Аркада

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує в березні 2021 року почати серію електронних аукціонів з продажу земельних ділянок банку "Аркада".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Так, упродовж кількох місяців на торги будуть виставлені 34 земельні ділянки під Києвом – у містах Буча та Бровари, а також у селищі Михайлівка-Рубежівка, яке входить до складу Києво-Святошинського району Київської області.

Виставлені на продаж ділянки є привабливим об’єктом інвестування, особливо для компаній, які працюють у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості, а також в аграрному секторі, наголосили у Фонді.

Зокрема, потенційним покупцям будуть запропоновані 12 земельних ділянок, розташованих на межі міста Буча, на відстані 25 км на захід від Києва. Їх цільове призначення – будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Ділянки мають загальну площу 72,61 га та вдале розташування. Близько третини території Бучі знаходиться у лісовій зоні. Частина з них має асфальтовані під’їзні шляхи, поруч знаходяться інженерні мережі (газопостачання, електропостачання тощо).

Також на аукціони будуть виставлені 19 земельних ділянок у селищі Михайлівка-Рубежівка, розташованому у 16 км на захід від Києва. Всі ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства та мають загальну площу 159 га.

Селище Михайлівка-Рубежівка межує з містами Буча та Ірпінь і характеризується активною побудовою приватних будинків та зведенням сучасних котеджних містечок. Ділянки, що виставляються на продаж, розташовані неподалік котеджного містечка «Михайлівський сад».

Крім цього, навесні Фонд виставить на продаж три земельні ділянки у місті Бровари загальною площею 9,89 га. Їх цільове призначення – землі житлової забудови та розміщення об’єктів інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня, правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня.