Фонд гарантування за січень продав активи банків майже на 14 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за січень продав активи банків, що ліквідуються, на 13,7 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Упродовж січня 2021 року проведено 40 відкритих електронних торгів (аукціонів) з продажу активів банків, що ліквідуються. З них 11 – результативні аукціони з реалізацією активів на загальну суму 13,7 млн грн. Решта торгів не відбулися через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі активів.

Зокрема, успішно завершилися аукціони з продажу активів шести банків, а саме: ПУАТ «Фідобанк» (портфелі кредитів фізичних осіб та дебіторська заборгованість) на суму 9,45 млн грн, ПАТ «Діамантбанк» (портфель кредитів юридичних осіб) на суму 2,31 млн грн, АТ «Дельта Банк» (нерухоме майно) на 1,32 млн грн, АТ «Родовід Банк» (нерухоме майно, земельна ділянка) на суму 0,34 млн грн, ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (основні засоби) на 0,21 млн грн та ПАТ «Банк Камбіо» (земельна ділянка) на суму 0,09 млн грн.

Станом на 3 лютого 2021 року за результатами 11 успішних аукціонів отримано оплату за п’ятьма лотами на загальну суму 3,4 млн грн, за трьома з них уже укладено договори купівлі-продажу активів. Окрім цього, протягом січня від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам виручено понад 46 тис. грн.