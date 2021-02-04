Екскерівника ДПЗКУ підозрюють у розтраті понад 9 мільйонів на завищенні зарплат

Правоохоронці повідомили про підозру екстопменеджеру Державної продовольчо-зернової корпорації, якого підозрюють у розтраті більше 9 млн грн на завищенні зарплат.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України колишньому виконувачу обов’язків голови правління АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» повідомлено про підозру за фактом розтрати грошових коштів товариства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, громадянин Великої Британії, будучи виконувачем обов’язків голови правління держпідприємства, спричинив майнову шкоду, незаконно змінивши штатний розпис та колективний договір. Як уточнюється, чоловік додатково ввів до штату товариства 18 посад та підвищив розміри посадових окладів, премій і надбавок.

“Зокрема, першому заступнику голови правління було збільшено посадовий оклад зі 100 до 500 тис. грн, заступникам голови правління з 70 до 450 тис. грн, а директорам департаментів з 80 до 250 тис. грн. Упродовж січня-лютого 2020 року службовим особам виплачено лише премій на більш ніж 4 млн грн. Такі дії експосадовця призвели до збитків державному підприємству понад 9 млн грн, що підтверджується аудиторською перевіркою та висновками судово-економічної експертизи”, - поінформували у ОГП.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювався Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Як повідомлялося, 11 серпня у Києві правоохоронці затримали організатора схеми розкрадання майна - радника директора одного з держпідприємств Держрезерву - під час отримання хабаря в 1 млн грн. Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів держпідприємства. Згодом підозрюваного суд відправив під цілодобовий домашній арешт.