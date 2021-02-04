Держгеонадра у квітні проведе аукціони з продажу чотирьох нафтогазових лотів

Державна служба геології та надр України оголосила про проведення 21 квітня аукціонів з продажу чотирьох нафтогазових лотів.

Про це повдіомляється на сайті Держгеонадр, передає Укрінформ.

"21 квітня надрокористувачів запрошують взяти участь у аукціонах з продажу нафтогазових лотів: три ліцензії на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у т.ч. ДПР (дослідно-промислова розробка - ред.), з подальшим видобуванням та одна — на видобування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оголошенням, йдеться про ділянку на Щербаківсько-Шкурупіївській площі в Полтавській області. На торги виставлене геологічне геологічне вивчення нафтогазоносних надр, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). У рамках лоту, вартість геологічної інформації становить 7, 481 млн грн. Початкова вартість лота - 12,725 млн грн.

На торги також виставлено ділянку на Лючківсько-Березівській площі в Івано-Франківській області - геологічне вивчення нафтогазоносних надр, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). Вартість геологічної інформації становить 2,216 млн грн. Початкова вартість лота - 7,314 млн грн.

На торги також виставлено ділянку на Юліївському родовищі (Золочівський блок) у Харківській області - видобування газу природного, конденсату; супутніх корисних компонентів: етану, пропану, бутану, гелію. Вартість геологічної інформації становить 4,840 млн грн. Початкова вартість лоту - 58,743 млн грн.

На торги виставлено ділянку на Східно-Космацькій площі в Івано-Франківській області - геологічне вивчення нафтогазоносних надр, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). Вартість геологічної інформації становить 1,691 млн грн. Початкова вартість лоту - 11,345 млн грн.

За результатами першого місяця роботи у 2021 році Держгеонадрам вдалося провести прозорі аукціони з продажу 11 спецдозволів та залучити до Державного бюджету України понад 73 млн грн прямих надходжень. При цьому, у результаті відкритої конкурентної боротьби ціна лотів зростала у десятки разів, а деякі лоти показали рекордний стрибок вартості: у 270 разів (ділянка Німщин, піщано-гравійна сировина) та у 142 рази (Тишівницька ділянка, піщано-гравійна суміш).

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Як уже повідомлялося, найближчі аукціони відбудуться: 11 лютого - інвесторам пропонують 15 ділянок із бурштином, торфом, пісковиками, підземними питними водами. Також Служба анонсувала електронні торги 25 лютого - 14 ділянок із бурштином, підземними водами, вугіллям, глиною, мідними рудами, ліпаритом та 12 березня - 15 ділянок із бурштином, торфом, залізною рудою, каоліном, піщано-гравійою сировиною, мінеральними та лікувальними водами, гранітом, крейдою.