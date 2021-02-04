В Україні оприлюднили проєкт Стратегії розвитку цифрової інфраструктури стратегічних галузей

В Україні оприлюднили проєкт Стратегії розвитку цифрової інфраструктури стратегічних галузей

Укрінформ
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розробило проєкт Стратегії розвитку цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України на період до 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що мета Стратегії – наскрізна цифрова трансформація діяльності на трьох рівнях управління: підприємство, галузь (виробничий сектор), органи влади. Реалізація Стратегії забезпечить актуальну управлінську інформацію про стан підприємств, галузей (секторів) та єдиного інформаційного простору в цілому.

Читайте також: Мінстратегпром визначив п'ять ключових завдань на 2021 рік

Проєкт Стратегії оприлюднено на офіційному вебсайті міністерства для обговорення з суб’єктами стратегічних галузей промисловості та громадськістю.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-