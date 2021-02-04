Де найдорожча і де найдешевша земля в Україні

Пропонуємо інформацію про те, в яких українських областях на початку 2021 року були найвищі чи найнижчі ціни за гектар ріллі, сіножаті, пасовищ або садів

Найдорожчі багаторічні насадження - на Черкащині, Кіровоградщині, Харківщині, Полтавщині та Одещині, найдорожча рілля - на Черкащині, Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та в Чернівецькій області, найдорожчі сіножаті - в Криму, на Одещині, Кіровогращині, Чернігівщині, Черкащині, а найдорожчі пасовища - на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Кіровоградщині За матеріалами спеціалізованих сайтів