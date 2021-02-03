Криптовалюта Ethereum рекордно подорожчала

Криптовалюта Ethereum вдруге за тиждень встановила новий рекорд собівартості у понад 1 571 долар США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

За даним торгів станом на 09:00 за Києвом, вартість Ethereum дорівнювала 1 571 долар США, що є новим рекордом для криптовалюти.

Зазначається, що вже через годину криптовалюта знизилася у собівартості до 1 522 доларів.

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Ethereum — криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1450 доларів.