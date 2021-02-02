У Києві СБУ викрила схему фіктивного виконання ремонтних робіт на Укрзалізниці

Служба безпеки України задокументувала неякісний ремонт рухомого складу Укрзалізниці, що могло призвести до позаштатних ситуацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ .

"У Києві Служба безпеки України задокументувала протиправну схему фіктивного виконання ремонтних робіт машинних комплексів АТ «Укрзалізниця» для експлуатації залізничних колій", - йдеться у повідомленні.

За висновками фахівців, подальша експлуатація колій після такого «ремонту» створювала потенційну загрозу стабільному функціонуванню об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсанти вступили у змову з керівництвом однієї з філій АТ «Укрзалізниця». Протягом декількох років фігуранти надавали послуги технічного обслуговування обладнання на поїздах та машинах лише на папері. Натомість рухомий склад продовжували експлуатувати у технічно несправному стані, ставлячи під загрозу стабільну роботу залізничної інфраструктури.

СБ України ініціювала, у межах досудового розслідування, відповідні експертизи, які підтвердили фіктивність наданих послуг і завдання збитків АТ «Укрзалізниця».

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Як повідомлялось, за матеріалами СБУ у січні 2021 року Київська місцева прокуратура № 6 повідомила про підозри фігурантам протиправної оборудки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальні матеріали скеровано до Печерського районного суду м. Києва.