Укрзалізниця торік зекономила майже мільярд завдяки аукціонам із закупівлі пального

Укрзалізниця у 2020 році зекономила близько 950 млн грн завдяки вдалим аукціонам із закупівлі пального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

«Укрзалізниця у 2020 році провела успішні прозорі аукціони із закупівлі 250 тис. тонн дизельного пального загальною очікуваною вартістю 5,939 млрд грн. Завдяки конкурентним процедурам закупівлі та великому інтересу учасників ринку, за підсумками аукціонів фактична вартість дизеля склала 4,986 млрд грн. Отже, економія відносно очікуваної вартості становила близько 950 млн грн, або 16% від початкової вартості", - йдеться у повідомленні.

Загалом філія «Центр забезпечення виробництва» у 2020 році оголосила близько 700 закупівель. За результатами закупівельної кампанії було укладено 470 договорів на суму 8,461 млрд грн. Економія ресурсів за успішними торгами склала 1,243 млрд грн.