Пасажиропотік аеропортів України торік зменшився на 64%

Пасажиропотік аеропортів України у 2020 році становив 8,665 млн осіб, що на 64,4% менше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна авіаційна служба України.

"Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 64,4% та становили 8664,5 тис. чол., у т.ч. у міжнародному сполученні – на 65,3% та становили 7627,9 тис. чол.", - йдеться у повідомленні.

Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній за 2020 рік зменшилися порівняно з 2019 роком на 65% та становили 4792,9 тис. чол., у т.ч. міжнародні – на 65,8% та становили 4283,8 тис. чол.

Зазначається, що у 2020 році українськими авіакомпаніями виконано 44,2 тисяч комерційних рейсів (скорочення порівняно з 2019 роком – на 57,2%), у т.ч. міжнародних – 34,6 тисяч (скорочення порівняно з 2019 роком – на 60,1%).

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня - міжнародне.

Пасажиропотік аеропортів України у 2019 році становив 24,336 млн осіб, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році. Українськими авіакомпаніями у 2019 році було виконано 102,6 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з 2018 роком – на 2,4%), у тому числі міжнародних – 86,2 тисяч (зростання порівняно з 2018 роком – на 2,6%).