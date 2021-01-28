Звинувачували у розтраті 492 мільйонів: ВАКС виправдав ексдиректора запорізького комбінату

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін виправдувальний вирок Заводського районного суду Запоріжжя щодо колишнього директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака.

Про це повідомляє у Телеграмі Центр протидії корупції, передає Укрінформ.

«Апеляційна палата ВАКС залишила без змін виправдувальний вирок Заводського районного суду Запоріжжя щодо колишнього директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, який керував підприємством в інтересах олігарха Дмитра Фірташа. Рішення ухвалили головуюча суддя Інна Калугіна, судді Даниїла Чорненька і Олександр Семенников. При цьому суддя Чорненька висловила окрему думку. Ймовірно, вона не згодна з рішенням”, - йдеться у пості.

Як повідомлялось, детективи НАБУ підозрювали Володимира Сивака у розтраті коштів підприємства в сумі 492 млн грн. 29 травня 2019 року у Заводському районному суді Запоріжжя оголосили виправдувальний вирок Сиваку.

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У грудні 2018 року Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав олігарху Дмитру Фірташу, через суд повернули державі.

У березні 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду повернув на новий розгляд справу про повернення заводу у власність держави.