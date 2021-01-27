НБУ ухвалив рішення ліквідувати «Місто Банк»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 26 січня 2021 року № 25-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Місто Банк".
14 грудня 2020 року Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 15 січня 2021 року розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам АТ "Місто Банк".
У НБУ зауважили, що 78% вкладників АТ "Місто Банк" (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).
Як повідомлялося, головним акціонером АТ "Місто Банк" є Іван Фурсін. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.