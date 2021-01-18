Чому недобросовісним позичальникам не варто спокушатися «кредитними канікулами»

Постанова НБУ №160 про «кредитні канікули» не повинна стосуватися недобросовісних позичальників

Прийнята Постанова Правління Національного банку України №160 «Про затвердження Правил роботи банків України в зв'язку з встановленням карантину та введенням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавирусной хвороби COVID-19 і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» фактично вводить «кредитні канікули» для підприємців і фізичних осіб, що мають кредити в банках.

Незважаючи на те, що вказану постанову направлено на пом'якшення впливу кризи на фінансовий стан позичальників і мінімізацію ризиків втрати банками капіталу, деякі недобросовісні позичальники можуть використовувати її, як інструмент для неповернення кредитів.

Для проведення реструктуризації позичальники-юрособи повинні надати підтвердження фактів зменшення доходів або зупинки роботи, а кожен банк перевірить достовірність наданих даних.

А інакше і бути не може. Кредитуючи, банк розпоряджається коштами своїх вкладників, перед якими несе відповідальність за збереження і примноження їх вкладень. А тому дуже уважно вивчаються всі документи позичальника: і коли приймається рішення про видачу кредиту, і коли потрібна реструктуризація боргу.

Якщо комусь прийшла в голову думка просто скористатися ситуацією і не повернути борг - то так не вийде. У банків є можливість оскаржити неправомірні рішення в суді і примусити недобросовісного позичальника до погашення боргу. Однак сумлінні позичальники можуть повністю розраховувати на взаємовигідне співробітництво з банками.

Довідка. 21 грудня 2020 го року Національний банк України прийняв комплекс антикризових заходів щодо підтримки банківського сектора та економіки на час введених обмежувальних заходів, зокрема, рекомендував банкам провести реструктуризацію кредитів для фізичних осіб (до 30 квітня 2021 року) і для юридичних осіб (до 31 травня 2021 роки), у яких виникли фінансові труднощі у зв'язку з карантином. Постанова оприлюднена на сайті регулятора і вступило в силу з 22 грудня 2020 року.

Ігор Згуров, глава наглядової ради «МТБ БАНКу»