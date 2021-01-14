У Мінфіні заявляють про складності з пошуком керівника митниці

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що нині досить складно знайти менеджерів, які б повністю відповідали б усім вимогам, що висуваються до керівництва митниці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Марченко сказав в інтерв’ю Радіо НВ.

«Як тільки призначається керівник митниці, від нього вимагається виконання двох контраверсійних завдань: наповнення бюджету, так як ніхто не буде толерувати корупцію на митниці, контрабанду і все інше, та продовження трансформації митниці. І менеджерів, які дійсно відповідають усім вимогам, досить складно знайти", - сказав Марченко.

Також, за його словами, до нинішніх митників є багато запитань, зокрема щодо їхньої попередньої роботи.

«До їх попередньої роботи, з ким вони працювали. Але з іншого боку - без досвіду досить складно, тому що це специфічне середовище", - зауважив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України призначив очільником Державної митної служби Павла Рябікіна, який до того був генеральним директором аеропорту «Бориспіль". Після призначення міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що очікує від нового керівника митниці швидких результатів у двох напрямках: виконання доходів бюджету, що дозволить забезпечити фінансову стабільність і підтримати економіку країни та продовження трансформації митниці у сучасну, прозору, ефективну сервісну службу європейського зразка.