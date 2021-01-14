Нацбанк відтермінував вимоги щодо автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

Національний банк України відтермінував на шість місяців строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків та небанківських фінустанов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відтепер банки та небанківські фінансові установи зобов’язані налаштувати систему автоматизації процесів із фінансового моніторингу не пізніше 30 червня 2021 року. Раніше передбачалося, що вони мали привести свої процеси у відповідність до вимог Положень про здійснення банками та установами фінансового моніторингу не пізніше 31 грудня 2020 року.

Графік було змінено з урахуванням потреби банків та небанківських фінустанов у додатковому часі для розроблення програмного забезпечення, у тому числі в зв'язку із запровадженими карантинними заходами. Так, на сьогодні значна кількість ІТ-компаній, які розробляють необхідне програмне забезпечення, працюють у дистанційному режимі або в скороченому штаті через значний рівень захворювань.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банку від 12 січня 2021 року № 2 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набирає чинності з 15 січня 2021 року.

Як повідомлялося, у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу Національний банк затвердив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова правління Національного банку № 65) та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (постанова правління Національного банку №107). Положеннями, зокрема, передбачено, що банки й платіжні системи, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн, повинні налаштувати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу. Для решти небанківських фінустанов наявність системи автоматизації має рекомендаційний характер.