Майже 40% позичальників банку «Аркада» подали заявки на реструктуризацію іпотеки

Приєднатися до програми реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб, запровадженої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, висловили бажання майже 40% позичальників АТ АКБ «Аркада».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«На початок січня, 285 позичальників банку «Аркада» висловили своє бажання приєднатися до програми реструктуризації іпотечних кредитів фізичних осіб. Це – майже 40% від загальної кількості фізичних осіб-позичальників банку. Аби умови були максимально вигідні для позичальників і спонукали їх не припиняти виконувати свої зобов’язання перед банком і у процесі його ліквідації – Фонд, як відомо, ініціював ряд змін до програми реструктуризації іпотечних кредитів фізичних осіб. Уже 5 січня відповідні зміни набули чинності», - сказала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

Серед запроваджених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб змін до «Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, такі: подовження періоду реструктуризації; можливість збільшити забезпечення кредитного зобов’язання при проведенні реструктуризації за рахунок прийняття у забезпечення додаткового нерухомого майна; неустойка, право на яку виникло до проведення реструктуризації, не застосовується при погашенні боргу за кредитним договором; диференційований підхід до розміру авансового платежу при проведенні реструктуризації в залежності від виду майна, яке є предметом іпотеки, зокрема, для майнових прав на нерухомість, в тому числі в недобудовах, він становитиме 5%; можливість проведення реструктуризації на період, що перевищує строк ліквідації банку, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» від 13 травня 2020 року № 590-IX; встановлення розміру мінімального платежу на період реструктуризації – 2000 грн, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.