Роботодавці отримали близько 650 мільйонів допомоги на період локдауну - Петрашко

Роботодавцям, які подали майже 7 тисяч пакетів документів на допомогу для понад 163 тисяч працівників, виплати здійснені на 100%.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Дуже важливо, що абсолютно всі роботодавці, які подали документи, отримали грошові виплати на своїх працівників ще до 28 грудня минулого року. Загальна сума склала близько 650 млн гривень», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Він також зауважив, що за правилами програми, ці гроші роботодавці мали передати безпосередньо своїм працівникам вже на наступний день після отримання.

У Мінекономіки зазначили, що найбільшу кількість пакетів документів подали роботодавці Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Вінницької та Запорізької областей.

Активними учасниками програми стали представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення тощо.

Серед великих підприємств, які отримали допомогу – Міжнародний аеропорт «Бориспіль», АТ «Укрзалізниця», Обласні відділення ДА «Укравтодор», АТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка», Товариство «Турбоатом» (Харків), Авіаційна компанія «Роза вітрів» (Київ), ВО «Слов’янський завод високовольтних ізоляторів» (Донецька область), НВК «Прогрес» (Чернігівська область), ТОВ «ВАТ Олімп» (Кіровоградська область), ТОВ «ЮНІГРАН» (Житомирська область).

«Впроваджена урядом програма – це ефективний механізм підтримки роботодавців та збереження робочих місць. Вона сприяє забезпеченню зайнятості найманих працівників у період карантину та запобігає зростанню безробіття”, - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про соцпідтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.