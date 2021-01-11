В Україні провели понад 5 тисяч аукціонів з оренди держмайна

Станом на 11 січня в нашій державі вже проведено понад 5 тис. аукціонів з оренди державного та комунального майна, половина яких завершилась успішно.

Про це розповіла заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді під час брифінгу в Укрінформі.

«Це дуже крутий результат. Оскільки до запуску ринку і до впровадження прозорої оренди державного та комунального майна кількість аукціонів була втричі меншою. Це говорить про те, що ми виводимо з тіні те, що раніше здавалось «з-під поли» і «для своїх», - зазначила заступниця міністра.

Панаіотіді додала, що найбільше аукціонів з оренди комунального та державного майна оголошують в трьох областях країни: в Київській, Дніпропетровській та Львівській. Загалом до системи вже долучились 400 організаторів торгів: регіональні відділення Фонду держмайна, комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування та державні підприємства.

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Заступниця міністра також розповіла про декілька успішних аукціонів з оренди державного та комунального майна. Так, за її словами, аукціон з оренди частини приміщення розміром 10 кв м в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль" завершився зростанням ціни майже в 16 разів - з 5 131 грн до 81 700 грн за місяць оренди. Крім цього в Рівному місячна орендна плата за частину гаража площею 36 кв м за результатами аукціону зросла майже в 300 разів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження нових механізмів передачі державного та комунального майна в оренду, шляхом проведення електронних аукціонів за допомогою електронної торгової системи.