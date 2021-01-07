Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч

Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши 37 тис. доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі Coindesk.

Станом на 7 січня, криптовалюта торгується на рівні $37 294. За останню добу біткоїн подорожчав на 9,06%, ринкова капіталізація становить 693,01 млрд доларів.

Bitcoin встановив черговий рекорд на торгах в неділю, 3 січня, вперше перевищивши 34 тис. доларів, менш ніж через 24 години після подолання позначки в 30 тис. доларів.

Як повідомляв Укрінформ, це не перший стрибок цін на біткоїн. У 2017 році Bitcoin показав хороше зростання і досяг тодішнього рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але до початку 2019 року ціна на віртуальну валюту впала до трохи більше ніж 3 тис. доларів. Потім в травні 2019 року він зріс до 8 тис. доларів, а в грудні 2020 року ціна на біткоїн перевищила 20 тис. доларів.

Експерти з біткоїнів зберігають оптимізм щодо валюти.