Продажі електрокарів у Європі за 11 місяців 2020 року зросли на 198%

Продажі електромобілів у Європі за 11 місяців 2020 року зросли на 198% порівняно з 11 місяцями 2019 року і становили більше 1 мільйона одиниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Згідно з опублікованими даними, в період з січня по листопад 2020 року в Європі було куплено близько одного мільйона електромобілів, що на 198% більше, ніж за аналогічний період 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що на екологічно чистий транспорт довелося близько 10% від всіх проданих автомобілів.

Лідируючі позиції в Європі зайняв компактний електромобіль Renault Zoe, на другому місці опинився Volkswagen ID.3, а на третьому – Tesla Model 3. Інформація про процентне співвідношення поки не розкривається.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-листопад 2020 року український автопарк поповнили 6823 од. електромобілів, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка вживаної техніки в загальній кількості становить 92%.