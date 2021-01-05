На будівництво трьох літаків Ан-178 для армії виділили майже 3 мільярди кредиту

Укрексімбанк відкрив кредитну лінію для фінансування проєкту будівництва трьох літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

За кредитні кошти Укрексімбанку розпочато фінансування проєкту будівництва трьох літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України. Угоду про це укладено 31 грудня 2020 р. між державним банком та авіабудівним підприємством «Антонов». Напередодні за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством «Антонов» про співпрацю щодо будівництва літаків та контракту на закупівлю Ан-178.

"Цей проєкт є знаковою подією як з огляду першого в новій історії України замовлення державою літаків Ан, так і в контексті підтримки та розвитку авіабудівної галузі. Кредитну лінію із загальним лімітом 2,98 мільярда гривень відкрито строком на 4 роки", – зазначив голова Правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

Вибірка коштів здійснюватиметься траншами залежно від етапів будівництва літаків. Погашення кредиту відбуватиметься поступово після передачі готової техніки Міністерству оборони. Завдяки наявному фінансуванню стратегічне підприємство протягом трьох років зможе гарантовано завантажити свої виробничі потужності.

Ан-178 – середній транспортний літак з турбореактивними двигунами, призначений для перевезення та десантування військ, бойової техніки, вантажів та засобів технічного обслуговування.